Della Valle, si avvicina il momento dell’addio. Commisso ha 15 giorni per l’ok

La trattativa per la cessione della Fiorentina adesso è ufficiale, visto che i Della Valle l’hanno definita “un processo attualmente in corso” e nel rispetto di questa scelta i consiglieri di amministrazione hanno rimesso il mandato a disposizione dei proprietari. Si tratta di atto dovuto per velocizzare il passaggio di consegne a Rocco Commisso, che negli Usa si è costruito un impero nel mondo delle Tv via cavo. Come scrive La Nazione il tycoon ha ancora due settimane per rispettare i passaggi previsti nel preaccordo con Diego Della Valle. Una documentazione ampia che comprende lo studio dei bilanci, considerazioni sul numero e le mansioni operative dei dipendenti, contratti in essere, valore della rosa, prospettive commerciali, nuovo stadio. Il tutto per una cifra di 200 milioni, anche se finora le cifre uscite sono state inferiori, e DDV non escluda altre trattative: la sovraesposizione della trattativa con Commisso ha dato fastidio, ma il fatto che la proprietà stia trattando per la cessione è un modo per far uscire allo scoperto altre cordate. E non aver nominato un manager per gestire il momento di passaggio sembra significare che i tempi possono essere davvero ridotti. Anche perché i tempi del mercato sono stretti e la Fiorentina dovrà essere operativa entro un tempo ragionevole.