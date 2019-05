Della Valle, non esclusa la presenza di Diego e Andrea domenica al Franchi

“Potrebbero esserci anche Diego e Andrea Della Valle domenica allo stadio”. Esordisce così La Nazione, secondo cui i proprietari viola sfiderebbero una situazione molto difficile ma che, mai come adesso, richiederebbe la presenza pesante dei vertici societari. In un momento così delicato la proprietà ha in mente di essere a Firenze già da qualche giorno prima della sfida salvezza. C’è anche la possibilità che Diego Della Valle torni a parlare proprio subito dopo la conclusione della stagione, raccontando il suo stato d’animo ma soprattutto le idee che ha per il futuro della Fiorentina, facendo chiarezza sulle indiscrezioni di una possibile cessione molto ravvicinata. Ma prima c’è da pensare ad evitare una retrocessione che fino ad adesso non è mai stata messa in preventivo: proprio per questo è necessario avere le idee chiare.