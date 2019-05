Della Valle infastiditi dalla fuga di notizie. Una mossa di Commisso per altri club di A?

Silenzio fitto su tutti i fronti in casa Fiorentina in vista del CdA in programma venerdì. I contatti con eventuali compratori – scrive La Nazione – riguardano Diego Della Valle in prima persona e dopo la «fuga di notizie» che ha riguardato Commisso (magari ispirata dallo stesso imprenditore italo americano già interessato ad altri club di Serie A) il livello di riservatezza si è ancora alzato. Resta il fatto che uno studio legale scelto proprio da Commisso ha raggiunto un preaccordo per avviare un’operazione «esplorativa» all’interno dei conti viola: una mossa ampiamente pubblicizzata dal New York Times e avvalorata da successive dichiarazioni del tycoon che hanno provocato una reazione negativa da parte dei Della Valle. Del resto gli affari si fanno in silenzio e questa improvvisa sovraesposizione – considerato il precedente di Commisso con il Milan – non è piaciuta alla proprietà viola.