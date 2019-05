Della Valle, il rapporto è logoro: l’addio è un’opzione concreta

Abbiamo parlato a lungo di questo ormai famigerato CDA, prima posticipato e poi pieno di possibili scenari. Questa mattina La Repubblica affronta il tema ripartendo da un punto fermo: qualsiasi decisione verrà presa domani sarà il primo passo formale dell’addio dei Della Valle a Firenze dopo una storia lunga diciassette anni. Come si legge sul quotidiano, dopo tanto tempo l’attuale proprietà ha capito che il rapporto con la città e la tifoseria non è più ricucibile e che ipotizzare un rilancio delle ambizioni sportive e non solo diventa sempre più difficile. Domani Firenze si aspetta una risposta definitiva, la stessa che si attende la squadra, anche perché c’è un mercato da cominciare e diverse situazioni da risolvere: Chiesa su tutti attende un segnale concreto, Veretout e Milenkovic hanno le valigie pronte, mentre Muriel dipende da un riscatto. Tempus fugit.