Della Valle fa i conti: il mercato vale 110 e influenza la trattativa con Commisso. Le situazioni dei big in partenza

Come sottolinea Stadio, il prossimo sarà un mercato importante per la Fiorentina, pronta a salutare più di un big. O per abbassare la cifra che i Della Valle chiederanno per intavolare una trattativa per la vendita della società, oppure per costruire un’ipotesi di futuro ancora da dirigenti viola. Si parte da Chiesa, che fino ad ora non ha chiesto di essere ceduto. All’orizzonte, però, ci sono 3-4 club pronti ad offrirgli uno stipendio di circa 6-7 milioni netti a stagione e un progetto vincente. La sua valutazione oscillava tra i 70 e gli 80 milioni, ma oggi si parla con maggiore attendibilità di 60. Lo vogliono l’Inter, la Juventus ed il Bayern Monaco. Attenzione poi ai possibili affari con il Napoli: Veretout sembra già un giocatore azzurro, ma potrebbe fare lo stesso percorso anche Pezzella. In coppia porterebbero più di 30 milioni.

Verso la cessione anche Milenkovic, la cui valutazione, dopo le offerte da 40 milioni della scorsa estate, si è stabilizzata sui 30. La base d’asta partirà da quota 20. Piace a più di una società inglese: al Liverpool, al Chelsea e pure al Manchester United. Caso Biraghi: le voci su un suo ritorno all’Inter si fanno sempre più insistenti. Costo del cartellino? Aveva raggiunto i 10 milioni di euro subito dopo la prima convocazione di Mancini, mentre ora si attesta attorno ai 6-8 milioni. Infine Simeone, che per il quotidiano era arrivato a valere fino a 25 milioni. Oggi di offerte per lui, ovviamente, se ne sente parlare molto meno ma potrebbe comunque finire sul mercato. La sua avventura a Firenze sembra essere arrivata al capolinea. CHIESA ATTENDE IL CDA, MA SARÀ ADDIO A PRESCINDERE