Dalle Mura: “Viareggio e Fiorentina i miei amori. Finali scudetto? Abbiamo spirito di rivalsa”

Su La Nazione troviamo l’intervista a Christian Dalle Mura, difensore classe 2002 e capitano degli Allievi della Fiorentina. Oggi alle 20 con la nazionale Under 17 affronterà la Francia a Dublino nella semifinale dell’Europeo.

Fin da bambino ho sempre avuto due amori: il Viareggio e la Fiorentina. Essere passato a giocare in maglia viola da piccolo e aver raccolto la fascia di capitano degli Under 17 è per me motivo di grande orgoglio. Le finali scudetto? Abbiamo spirito di rivalsa dopo una grande annata e gli ultimi campionati non positivi. Non mi nascondo, vogliamo vincere lo scudetto: essere capitati nella parte del tabellone più semplice ci potrà aiutare.