Dai tempi per chiudere alle cifre: Commisso si prende la Fiorentina. E vuole tenere Chiesa

Su La Gazzetta dello Sport si fa il punto sulla cessione della Fiorentina a Rocco Commisso. Il magnate ha firmato un preliminare d’acquisto per rilevare la società, l’accordo è stato raggiunto per una cifra di poco superiore ai 150 milioni di euro. Da domani avrà due settimane di tempo per rispettare i passaggi economici previsti e, se non ci saranno sorprese, già a inizio giugno dovrebbe diventare il nuovo proprietario. Da segnalare che il preliminare si riferisce a una Fiorentina che partecipi al prossimo campionato di Serie A. Quindi, in caso di retrocessione l’accordo dovrebbe essere ridiscusso ovviamente su basi economiche diverse. E non ci sono riferimenti al futuro dei giocatori viola. La nuova proprietà sarebbe molto interessata a confermare Chiesa.