Dai Della Valle a Commisso: “Vogliamo tenere Chiesa”. Le rassicurazioni di Rocco a DDV

«Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari» . Le prime parole di Rocco Commisso, rilasciate a La Repubblica, non lasciano spazio a interpretazioni. Il prossimo proprietario della Fiorentina lo ha ribadito anche a Diego Della Valle in sede di trattativa al momento dell’incontro per l’acquisizione del club viola. Un modo per rassicurare la famiglia marchigiana sulle reali intenzioni della nuova proprietà americana, che dopo il lungo lavoro degli avvocati e dei notai presto diventerà ufficiale. Commisso dunque ha intenzione di provare a trattenere Chiesa per almeno un altro anno: il fondatore di Mediacom ritiene il classe ’ 97 un patrimonio della società e farà di tutto per convincerlo a indossare i panni del simbolo della ripartenza. Un po’ quello che avevano scritto i Della Valle nel loro ultimo comunicato ufficiale poche ore prima della trattativa col presidente dei New York Cosmos. Avevano bisogno di rassicurazioni, che prontamente Commisso ha fornito.