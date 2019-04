Dabo e Benassi quasi certi di restare, ma attenzione all’Inter

Il centrocampo della Fiorentina si appresta a essere rivoluzionato in estate. Come scrive Repubblica Firenze, gli unici quasi certi di restare sono Dabo e Benassi, anche se quest’ultimo è nei pensieri dell’Inter non solo per i 9 gol segnati quest’anno, ma anche per la lista Uefa. Benassi, essendo cresciuto nelle giovanili nerazzurre, andrebbe a occupare un posto senza toglierne uno ai big. Un cavillo che lo accomuna a Biraghi. Tra i due, però, sembra che sia il terzino il preferito dai milanesi. Il centrocampo viola, questo è certo, ripartirà da due giovani promesse acquistate a gennaio: il capitano della Polonia U21 Zurkowski e Traorè (LEGGI LE PAROLE DI CORSI).