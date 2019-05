Da Roma confermano: giallorossi su Dragowski, Gerson può rientrare nell’affare

Sul Corriere di Roma, inserto locale del Corriere della Sera, si parla del futuro di Bartlomiej Dragowski. Sulla pagina sportiva dedicata alla Roma si legge: “Un Drago per chiudere la porta”. Il club giallorosso vuole approfittarsi del dualismo con Lafont per assicurarsi le prestazioni del portiere polacco. La trattativa per Gerson testimonia come tra la Fiorentina ed il club capitolino intercorrano buoni rapporti. E sempre secondo il quotidiano, non è escluso che il brasiliano possa essere pedina di scambio per il portiere oppure la chiave per un incrocio di prestiti. DRAGOWSKI-LAFONT, PORTA APERTA SUL FUTURO: CAMBIANO LE CARTE IN TAVOLA