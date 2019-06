D. Della Valle: “Chiesa centrale nel progetto Commisso”. Su Prandelli e la Juventus…

Nell’intervista concessa al Corriere dello Sport, Diego Della Valle parla anche di Federico Chiesa. L’ex patron dice che deve restare almeno un altro anno perché “è centrale nel progetto sviluppato da Commisso. Non può presentarsi a Firenze senza Chiesa e lo sa bene. Se abbiamo scelto lui, è perché siamo convinti di fare il bene della Fiorentina“.

Diego parla anche di Cesare Prandelli. L’ex tecnico viola era il simpatico, loro, i Della Valle, gli antipatici, ammette. Prosegue confidando di aver tenuto duro quando gli dissero che aveva firmato per la Juventus. Se l’attuale allenatore del Genoa arrivò in nazionale, fu per merito di Andrea Della Valle. Quando chiamo Abete, Diego non lo avrebbe lasciato andar via, fu, invece, il fratello a convincerlo che era la cosa giusta da fare.