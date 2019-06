Corvino via, Montella in bilico: attenzione a Gattuso, il direttore sportivo…

Nei prossimi giorni Rocco Commisso farà luce sul nuovo organigramma della Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Pantaleo Corvino se ne andrà, Vincenzo Montella è in bilico, sullo sfondo c’è Gattuso che l’imprenditore italo-americano ha sempre apprezzato per la sua grinta. Per quanto riguarda il nuovo diesse restano forti le candidature di Frederic Massara, che ha appena rescisso con la Roma, e Pierpaolo Marino, che lanciò il ciclo del Napoli di De Laurentiis.