Corvino promuove Sarri: “Grande tecnico e ottima idea per la Juventus. Lo volevo, ma…”

All'interno di Tuttosport troviamo alcune dichiarazioni di Pantaleo Corvino. Il d.g. viola parla di Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League, e del suo possibile approdo alla Juventus: "Non so se Sarri possa essere l'allenatore della Juventus, ne ho solamente letto e per me teoricamente potrebbe essere una buona idea. Quando ero a Bologna, dopo la promozione volevo prendere Sarri, ma lui andò al Napoli e non potevo competere con De Laurentiis. Ripeto: io non so se la Juventus prenderà Sarri ma qualora lo facesse sarebbe un'ottima idea, perché Sarri è un grande allenatore e lo ha dimostrato sia al Napoli che al Chelsea. E chi se ne importa se veste con la tuta o tiene un mozzicone in bocca. Deve allenare una squadra di calcio, mica andare a Buckingham Palace".