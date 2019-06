Corvino e l’ultimo caffè al Bar Marisa: ricordi e rabbia, saluta per l’ultima volta

È l’ultima volta, dopo anni di consuetudine. Pantaleo Corvino non ha voluto mancare l’appuntamento con il suo caffè al Bar Marisa. È venuto sempre – racconta Il Corriere dello Sport – anche in quest’ultima stagione nera. Ore 9, al più tardi 9.15, entrano Pantaleo e con lui, come usanza, il responsabile del settore giovanile, il professor Vincenzo Vergine e il collaboratore principe nello scovare talenti Maurizio Niccolini. Al banco Alessandro, con l’altro titolare Gavioli e lei, la regina del caffè, Alessia, deliziosa, finalmente tornata, dopo un incidente terrificante. Pantaleo chiede il solito caffè iper ristretto, gli altri qualche goccia in più e una brioche tagliata e metà. Mesi, anni, così, poi con gli avventori-tifosi. Ricordi e, ora, la rabbia. Saluta, racconta, per l’ennesima ma adesso ultima volta. Il racconto di chi della Fiorentina è sempre stato innamorato. Via da Firenze, ha accettato tutto, un…«bagno di sangue». Gli ultimi ricordi sono per la «sanatoria economica» che ha permesso di vendere il club.