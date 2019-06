Antognoni sale di grado: il nuovo ruolo

Ieri Pantaleo Corvino ha incontrato Joe Barone e i rappresentanti legali della nuova proprietà per scrivere la parola fine sulla sua seconda esperienza con la Fiorentina. Finale indigesto per il dirigente, convinto di aver comunque allestito un gruppo di livello medio alto. Intanto prende corpo una novità che riguarda Giancarlo Antognoni. Come scrive La Nazione, ricoprirà un nuovo ruolo, sintesi fra responsabilità tecniche e strategiche.