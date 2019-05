Commisso, venti giorni per chiudere o si aprono nuovi scenari: le alternative di DDV

Come scrive il Corriere Fiorentino, quella con Rocco Commisso resta al momento la trattativa più vicina al traguardo per la cessione della Fiorentina. C’è un accordo preliminare di esclusività, tre settimane di tempo per trattare partendo da una cifra intorno ai 150 milioni di euro, con la Serie A da mantenere che non è un aspetto secondario. Non è però l’unica soluzione sul tavolo di Diego Della Valle, perché nelle ultime settimane sono stati intessuti altri possibili, come quello che porterebbe a un fondo del Qatar e quello che invece avrebbe in Eduardo Eurnekian di Toscana Aeroporti un altro interlocutore.