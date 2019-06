Commisso, trattativa silenziosa come da patti. Ma per il closing servono tre settimane

Il silenzio degli ultimi giorni, dopo l’uscita a sorpresa di Joe Barone al Franchi, è una scelta ben ponderata per non alimentare rumors e per proseguire sull’accordo di riservatezza stipulato coi Della Valle. Una trattativa che va avanti da mesi e che oggi potrebbe subire una svolta. La sensazione, sostiene Repubblica in edicola oggi, è che comunque i tempi non saranno così stretti: per il closing ci vorranno circa tre settimane. Nel frattempo le varie trattative, in entrata e soprattutto in uscita, sono in attesa di un via libera che possa far pensare al futuro di una società che ovviamente, in questo momento, è concentrata totalmente sul cda e su quanto accadrà oggi. L’Inter spinge per Federico Chiesa e l’ufficialità di Antonio Conte potrebbe far accelerare qualsiasi discorso. Sul classe ’ 97 c’è anche la Juventus. Base di partenza? 70- 80 milioni di euro, contropartite tecniche escluse.