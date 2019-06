Commisso torna a New York: subito l’incontro con il Viola Club nella Grande Mela

Intanto, nella notte italiana tra venerdì e sabato, il tifosi del Viola Club New York incontreranno il nuovo patron viola, Rocco Commisso. Dopo il bagno di folla a Firenze, il tycoon italo-americano adesso si prepara a salutare i suoi…concittadini, insieme all’allenatore, presente nell’invito. Tutto questo mentre Joe Bastianich si lascia immortalare con la maglia viola insieme a Tommaso, un ristoratore che proprio in questi giorni sta inaugurando un locale a New York.