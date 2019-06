Commisso su nuovo stadio: “Voglio aiutare Firenze ad averne uno più bello”

Rocco Commisso è un fiume in piena. Prima l’arrivo a Firenze, poi il ritorno a New York dove ha confermato Vincenzo Montella alla guida della Fiorentina in grande stile. Su La Gazzetta dello Sport il nuovo proprietario ha parlato anche del nuovo stadio:

Il sindaco Nardella sa che alla mia età sono qui per dare e non per prendere: non voglio fare soldi con questa operazione. Voglio aiutare la città ad avere uno stadio più bello: un impianto nuovo o semplicemente ristrutturare il Franchi. Il loro compito è occuparsi della burocrazia e aprirmi la strada. Vivo a Mediacom Way, nella località di Mediacom Park, perché la mia azienda è la Mediacom Communication. Complicati permessi ottenuti in tre mesi, mentre in 24 mesi ho costruito gli edifici e trasferito il personale. Ecco, a Firenze spero di riuscirci in tre anni.