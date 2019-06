Commisso: “Spero di non deludere mai questi tifosi. Io e il calcio? Ero bravino, giocavo…”

Rocco Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Nazione, all’interno dell’hotel Savoy, che lo ha ospitato nella sua prima notte fiorentina:

Certo che sono felice, anche se ho speso un sacco di soldi. Bisogna prima guadagnarli questi soldi, prima di dire che sono pochi per chi li spende. Vede? Abbiamo tutti la cravatta viola… Io sono felice e spero di fare felici i tifosi di questa città, di non deluderli mai. Probabilmente senza il calcio non avrei avuto il percorso professionale che ho fatto. Il calcio è stato il faro che ha guidato tutte le mie scelte e che ha reso possibile gli obiettivi che ho raggiunto. Imparerete a conoscermi. E intanto dico che il calcio mi ha permesso di ottenere una borsa di studio per una delle più prestigiose università americane, la Columbia, e questo mi ha aperto le porte della finanza. Ero bravo a giocare a calcio? Abbastanza da meritare una borsa di studio. Più spesso giocavo a centrocampo”.