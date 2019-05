Commisso: “Se acquisto la Fiorentina? Non posso né rispondere, né dare conferme”

Sulle colonne del Corriere Fiorentino troviamo un’intervista a Rocco Commisso, colui che è in procinto di rilevare la proprietà della Fiorentina: “Se sarò il nuovo proprietario viola? Non avrei dovuto rispondere… (ride, ndr). Non posso dare nessuna conferma, in senso positivo o negativo. Se sono interessato davvero alla Fiorentina? Non posso rispondere, mi capisca… Nei prossimi mesi a Firenze? Sta cercando di fregarmi eh… Nuovo stadio? Non conosco la vicenda”. Infine, la chiosa: “Sono l’unico di quelli che hanno comprato in Italia, che è nato in Italia”.