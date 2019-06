Commisso saluta Firenze, tornerà fra 2 settimane

“Ci metto tutto, non solo i soldi ma anche il cuore”, “Vi saluto, vado a New York, sempre al lavoro per la Fiorentina perché devo fare delle cose anche lì pensando alla squadra. A Firenze ho trascorso bellissime giornate grazie all’entusiasmo e all’affetto della gente che mi è stata sempre vicina”. Con queste parole Rocco Commisso ha voluto salutare Firenze prima di dirigersi in direzione New York. Chiede pazienza e fiducia rassicurando tutti : “La mia vita è fatta di lavoro, poche vacanze e sempre al lavoro. E anche per la Fiorentina faccio così”. La costruzione della Fiorentina che verrà continuerà nella grande Mela all’interno del quartier generale dell’italoamericano. Anche Joe Barone, figura fondamentale nel nuovo percorso intrapreso da Rocco, continuerà il suo lavoro prima negli Stati Uniti poi a Firenze, dove sta cercando casa. Ha capito che è necessario vivere la città, respirare la sua aria e dialogare con i tifosi costantemente per gestire al meglio il club. Fra 2 settimane, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, torneranno con rinnovato entusiasmo per riprendere da dove avevano lasciato ed annunciare possibili novità.