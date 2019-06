Commisso punta ancora su Montella. E ribadisce la posizione su Chiesa

Prima di mostrarsi alle telecamere di Sky, Commisso e Montella avevano avuto il primo faccia a faccia all’hotel Westin: un abbraccio cordiale, con bacio e buffetto sulla guancia come si fa con i figli e gli amici veri. Il proprietario viola ha spiegato al tecnico come le ultime sette giornate dell’ultimo campionato non facciano testo. Commisso non ha solo confermato la fiducia in Montella, ma anche ribadito la posizione della società su Federico Chiesa [LEGGI QUI].