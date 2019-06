Commisso ha fretta di… Firenze, e riparte da Antognoni vice-presidente

Un incontro che vedrà protagonisti Rocco Commisso e i suoi collaboratori da una parte, Diego e Andrea Della Valle e Mario Cognigni dall’altra. Il preliminare d’accordo per il passaggio della Fiorentina agli americani è articolato, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere, scrive La Gazzetta dello Sport in quella che è un’operazione da 180 milioni di euro. L’italo-americano vuole incontrare di persona DDV per spazzare via tutti i dubbi, poi si parla di un blitz a Firenze per salutare il sindaco Nardella e stabilire se portare avanti il progetto legato al nuovo stadio. E magari per confrontarsi con Giancarlo Antognoni, unico elemento di continuità tra vecchia e nuova proprietà: si parla per lui del ruolo di vice-presidente. Ma i ruoli strategici per quanto riguarda l’area sportiva devono essere al completo entro il 15 giugno: c’è fretta, ma per ora ci sono tanti nomi e poche certezze.