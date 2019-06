Commisso e un’agenda folta: l’organigramma aspetta, per la panchina consigli da Antognoni?

Come già preannunciato dallo stesso Rocco Commisso ieri in conferenza stampa, l’imprenditore italo-americano, dopo la chiusura della trattativa con i Della Valle e la presentazione alla città, rimarrà a Firenze ancora per qualche giorno. Vanno sciolti, infatti, alcuni nodi molto importanti, in primis quello dell’amministratore delegato, del direttore sportivo e della guida tecnica. Come scrive lo stesso Niccolò Ceccarini su La Repubblica, se la priorità per quanto concerne la squadra verrà data a Federico Chiesa ovviamente, per quanto riguarda l’organigramma c’è da fare in fretta, per riempire varie caselle fondamentali per iniziare a lavorare. Due nomi sembrano in vantaggio: Umberto Gandini per la poltrona di a.d. e Frederic Massara come d.s.. E per il mister? Qui Commisso ascolterà vari pareri e consigli, in primis quello di Giancarlo Antognoni, che conosce meglio di tutti l’ambiente e ha vissuto in prima persona quanto accaduto negli ultimi mesi.