Commisso è pronto: probabile anche l’addio a Montella. Il nuovo tecnico…

Rocco Commisso ieri in quel di New York si è svegliato presto, per capire cosa succedeva al di là dell’Atlantico, in particolare a Firenze ovviamente. Come scrive, infatti, Massimo Basile nell’edizione fiorentina de La Repubblica, l’imprenditore italo-americano è stato in costante contatto con il suo uomo di fiducia, Joe Barone, per avere gli ultimi sviluppi dopo il cda di sabato mattina in casa viola. Adesso sa che la trattiva per prendere la Fiorentina entra nella fase calda. Due i suoi obiettivi tecnici: ripartire da Federico Chiesa e cambiare allenatore. Vincenzo Montella nonostante il contratto in essere molto probabilmente non sarà riconfermato: Commisso vuole un mister giovane, ambizioso e che parli bene inglese.