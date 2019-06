Commisso e la MLS, un rapporto difficile. La Fiorentina può essere una rivincita

Tempo fa la richiesta di partecipare con i Cosmos alla Major League Soccer, ovvero la massima serie calcistica negli Stati Uniti, è stata respinta. Per Commisso è stata una grande delusione, come riporta il Corriere dello Sport- Stadio. Secondo l’entourage del ricco uomo d’affari, dietro lo stop imposto dal commissioner (l’uomo con più poteri nell’MLS) Don Garber ci sarebbe l’obiettivo di non far entrare gli italoamericani come lui e Riccardo Silva (proprietario dei Miami). Adesso, dopo aver acquistato la Fiorentina, Rocco ha l’occasione di dimostrare le sue abilità gestionali sportive e le sue ambizioni nel calcio che conta. Con i tifosi dei Cosmos a New York c’è un grande rapporto, la sua capacità di rapportarsi con tutti alla pari ha influito positivamente in questo senso. I progetti per la squadra viola sono molti e ambiziosi, con la possibilità di avviare collaborazioni e sponsorizzazioni negli Stati Uniti grazie alle numerose ed influenti amicizie di Commisso.