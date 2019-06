Commisso e il suo “Now I am fiorentino”

«Now I am fiorentino». Rocco Commisso, ieri pomeriggio, appena sbarcato all’aeroporto di Peretola, annuncia così il suo matrimonio con Firenze e con la Fiorentina. Da poche ore è diventato il nuovo proprietario della società viola (oggi alle 17 la presentazione con i tifosi al Franchi). La firma sull’accordo – scrive il Corriere Fiorentino – che chiude i 17 anni dei Della Valle, è arrivata a Milano, dopo appena tre settimane di trattative. Ma era da tre anni che il magnate americano, patron del network di tv via cavo Mediacom e della squadra di calcio di New York, i Cosmos, strizzava l’occhio alla Fiorentina. Così, a Milano, appena siglato lo storico contratto sul suo primo investimento italiano, dice: «Sono felicissimo».