Commisso e i diritti tv: vuole l’Europa per esportare la Fiorentina in Nord America

Il ritorno in Europa è considerato necessario. Rocco Commisso vuole esportare il marchio Fiorentina negli Stati Uniti e in nuovi mercati, allargare i confini dei diritti televisivi, visto che è partner di network americani, a cominciare da Espn, e per farlo ha bisogno di una squadra con una costante visibilità. Sui diritti tv – spiega Il Corriere dello Sport – Commisso porterà la sua esperienza newyorkese, convinto che negli Stati Uniti ci sia un mercato inesplorato da tutta la Serie A. L’Europa League può dare sostanza a una nuova strategia di marketing, che unisca Firenze a New York e la Fiorentina ai Cosmos, coinvolga anche le squadre femminili, molto popolare negli Stati Uniti, e i molti studenti americani che passano da Firenze.