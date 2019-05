Come potrebbe essere la Fiorentina di Commisso? Grandi ex in dirigenza: i possibili nomi

Come scrive La Nazione, la nuova Fiorentina targata Commisso potrebbe vedere nei futuri quadri dirigenziali anche grandi ex viola, oltre a Antognoni. Discorso ancora prematuro, ma che andrebbe a ricalcare il modus operandi messo in atto dalle altre proprietà americane. Il primo nome potrebbe essere quello di Batistuta, mentre per il ruolo di direttore sportivo potrebbe tornare d’attualità Rui Costa. Anche Toni non ha mai nascosto di voler tornare a Firenze, Pepito Rossi invece sarebbe pronto per un ruolo nel club.