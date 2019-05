Chiesa, Veretout e anche Lafont: il loro futuro lontano da Firenze, ma ancora in Serie A

Come scrive La Nazione, “Commisso potrebbe acquistare una Fiorentina ormai senza Chiesa. Il che contribuisce e non poco a dare maggiore concretezza alle indiscrezioni dei giorni scorsi quando si è parlato di un pressing probabilmente decisivo di Marotta e dell’Inter sulla proprietà viola”. Inoltre, se per Veretout al Napoli non ci sono sorprese, diverso il discorso su Lafont: la Lazio è pronta a farsi avanti, addio possibile per 10 milioni di euro, occhio anche alla Francia.