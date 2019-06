Chiesa, un assist e un gol mangiato contro la Grecia: le pagelle

Ieri sera l’Italia ha battuto la Grecia ad Atene per 3-0 nella partiva di qualificazione agli europei del 2020. Vi proponiamo le pagelle di Federico Chiesa da parte dei quotidiani.

Quotidiano Sportivo: 6. “La squadra gioca molto a sinistra e lui la vede poco. Poi, quando la Grecia si mette a cinque dietro, fa bene nell’uno contro uno. Innesca il gran gol di Insigne“.

Corriere della Sera: 6. “Scalpita sulla fascia, ma la cosa migliore la fa nel mezzo, con l’apertura che scatena Insigne per il 2-0. Si mangia il 4-0“.

Repubblica: 6,5. “Quando insiste nell’uno contro uno s’incarta. Molto meglio quando affila il piede maledicendo l’uso che fa Insigne della sua idea. Lui fa pure di peggio quando Belotti gli spalanca la porta“.

La Stampa: 6. “Si prepara all’estate delle mille voci e suggestioni di mercato con una notte di grande sostanza, ma poca lucidità“.

La Gazzetta Sportiva: 6. “Si può dare di più. E non soltanto per l’occasione sprecata sottorete. Il vero Chiesa avrebbe sempre puntato in dribbling Stafylidis“.

Corriere dello Sport: 5,5. “Probabilmente paga lo sbilanciamento a sinistra della squadra. Dalla sua parte l’Italia attacca poco e lui si vede molto poco. Entra bene nell’azione del 3-0 e dà ad Insigne una palla che meriterebbe il 4-0. Poi è lui stesso a sbagliare il quarto gol“.