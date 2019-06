Chiesa spiazzato da Commisso: vorrebbe andarsene

Il Corriere Fiorentino si concentra su Federico Chiesa. “Non sarà il mio Baggio”, ha detto Commisso. La frase ha preso in contropiede soprattuto l’entourage del talento viola. La sensazione è che – pur non avendolo mai manifestato pubblicamente – Federico contasse di cambiare maglia già questa estate. Non solo per un ingaggio molto più alto di quello che ha ora, ma anche per l’opportunità di giocare su palcoscenici prestigioso.

Conte lo vorrebbe subito all’Inter, mentre la Juventus mette sul piato un lungo contratto a 5 milioni d’ingaggio a stagione. Non è da escludere un braccio di ferro tra Chiesa e la nuova proprietà perché pare che le parole di Commisso siano state accolte con fastidio negli ambienti vicini a Federico.