Chiesa, si accende il derby d’Italia. Juve e Inter alla finestra: servono 70 milioni

Si accende il derby d’Italia sul mercato. Juventus e Inter, al netto del possibile scambio Icardi-Dybala, si stanno scontrando in maniera seria per Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina è corteggiato da mezza Europa (Bayern in primis), ma nella stagione che porta all’Europeo vuole restare in Serie A. Il ds bianconero Fabio Paratici, si legge su Tuttosport, è in azione da più di un anno ed è segnalato ancora in pole position.

L’affare non è ancora impacchettato, seppur su un piano di base esista già (50 milioni più Orsolini), così negli ultimi giorni l’ad nerazzurro Beppe Marotta si è rituffato sul figlio d’arte. […] Anche l’Inter è pronta ad offrire qualche contropartita per raggiungere i 70 milioni richiesti dai Della Valle. La partita è aperta ma non è detto che sia veloce perché tanto i campioni d’Italia quanto i nerazzurri devono vendere qualche pezzo prima di dare l’assalto al 21enne della Fiorentina.