Chiesa riposa, chance per Mirallas, Eysseric punta l’Inter: Pioli cambia il tridente

Scardinare la miglior difesa del campionato non sarà facile per la Fiorentina, tanto più se nelle gambe ci sono le fatiche di Napoli e Genova. Pioli si aspetta comunque molto dalla sua squadra, ripartendo proprio dalle indicazioni positive maturate negli ultimi 180′ e da un gruppo che sta bene, tanto che il tecnico contro la Spal medita sì qualche cambiamento ma non per le flessioni nei secondi tempi. Chiesa partirà dalla panchina, al suo posto Mirallas, Eysseric risparmiato per l’Inter, confermati Simeone e Pjaca. In difesa Biraghi favorito su Hancko, in mezzo torna Benassi, Fernandes sacrificato a favore di Gerson. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

***E pensare che Lazzari avrebbe potuto giocare Fiorentina-Spal da ex…***