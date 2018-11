Chiesa re del dribbling: in Serie A nessuno come lui

Quando punta l’avversario difficilmente non riesce a saltarlo. Federico Chiesa è il miglior giocatore in Italia per dribbling riusciti, ovvero 28. Gliene riesce uno ogni 37 minuti, un dato davvero eccellente. Si è visto, per esempio contro l’Udinese, che quando parte in velocità diventa inarrestabile. C’è poi un aspetto sul quale migliorare: i tiri in porta. Ad oggi sono 44, come quelli effettuati da Ciro Immobile della Lazio che però ha segnato 8 gol, quattro volte più di lui. Lo scrive Il Corriere dello Sport.