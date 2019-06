Chiesa nuovamente al centro del villaggio. Commisso lo blinda, ma chiederà di essere ceduto

Le magie con l’Under 21 hanno riportato Federico Chiesa al centro del villaggio. Con una valutazione che da tempo ha superato gli 80 milioni e con voci che dopo Italia-Spagna di domenica sono tornate prepotenti. Riuscirà Rocco Commisso a resistere agli assalti della Juve? Come scrive Luca Calamai su La Gazzetta dello Sport nel suo approfondimento, questo Fede ha fatto capire di meritare subito una possibilità di lottare per scudetto e Champions. La Juve ha messo da parte una cinquantina di milioni, garantendone 5 netti d’ingaggio all’esterno viola. Commisso ha ribadito di non avere bisogno di soldi, a per convincere i calciatori a sposare l’ambizioso progetto viola serve la partecipazione alle coppe, che la Fiorentina al momento non può garantire. Chiesa chiederà dunque di essere ceduto, saranno importanti parole e tono che userà: ma prima c’è da vincere l’Europeo Under 21.