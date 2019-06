Chiesa, niente più attacco: parola di Commisso

Su Repubblica troviamo un virgolettato di Rocco Commisso in merito a tre giocatori “in odore di mercato”, ovvero Chiesa, Pezzella e Milenkovic, con un occhio di riguardo per il figlio d’arte:

“Quello che vi prometto è divertimento e impegno. Ci sono tutte le basi per sognare, ma come dice Rocco, un passo alla volta“. Montella vuole la conferma di Chiesa: “È centrale al progetto, nella prossima stagione tornerà a fare l’esterno, non più l’attaccante alto come nelle ultime partite“. Quindi si augura di ritrovare Pezzella e Milenkovic per la tournée in Usa, a metà luglio.

Anche su La Nazione troviamo un breve virgolettato di Rocco Commisso: