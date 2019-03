Chiesa, l’incidente solo un brutto spavento. L’uomo coinvolto sta bene

Ieri intorno alle 17:30 uno scooterista, un quarantunenne della provincia di Prato, è caduto dopo essere arrivato a contatto con la macchina guidata dall’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa. Le condizioni del ferito, trasportato in codice di emergenza giallo al pronto soccorso dell’Ospedale di Careggi dove è stato ricoverato per accertamenti, non destano preoccupazioni. Ha riportato alcune escoriazioni sul corpo e gli è stato applicato un collare per un trauma al collo. In buona sostanza, si legge su Stadio in edicola oggi, si è trattato di un brutto spavento per entrambi, per lo sfortunato scooterista e per il giocatore rimasto coinvolto.