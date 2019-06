Chiesa, la proposta della Juventus come base per trattare con i viola. Le altre pretendenti…

Rocco Commisso convocherà il prima possibile Federico Chiesa per evitare quello che sembra inevitabile: il passaggio alla Juventus. Lo scenario più probabile? Come scrive La Nazione, che Chiesa non abbia altra strada che dire sì alla nuova proposta di Firenze. La proposta bianconera da 5 milioni netti a stagione sarà la base nella trattativa con la Fiorentina, che però andrà oltre la questione economica: peserà anche la volontà di essere protagonista sicuro nell’anno che porta agli Europei. Occhio anche all’Inter, che però si era mossa con i Della Valle. All’estero c’è il Bayern Monaco, che però non ha mai bussato ufficialmente alla porta viola.