Chiesa, la prima sfida di Commisso: tra l’ipotesi cessione e un possibile rinnovo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il futuro di Federico Chiesa sarà la prima «sfida» di Rocco Commisso. Non è escluso che in programma ci sia un incontro con Enrico Chiesa, anche perché il caso è delicato e non ha una soluzione già scritta. Chiesa ha in mano due proposte da 6 milioni netti a stagione e babbo Enrico, che non vuole lo scontro, proverà a convincere Commisso per la cessione per circa 50 milioni e un paio di contropartite tecniche. Non è esclusa la permanenza: il punto d’incontro per un possibile accordo potrebbe essere trovato in un prolungamento annuale (fino al 2023), con aumento di stipendio (3 milioni) e cessione dei diritti d’immagine, che porterebbe l’ingaggio ai livelli proposti da altri, strappando anche la promessa di una partenza sicura in caso di Europa mancata.