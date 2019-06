Chiesa, la palla passa ad Antognoni: in arrivo un contatto diretto. La posizione del club

Come scrive La Gazzetta dello Sport, sarà Giancarlo Antognoni a gestire il prossimo passaggio del tormentone Chiesa. Si legge: “Le due parti, per ora, sono ferme nelle posizioni. Rocco Commisso ha spiegato che Fede resterà almeno per un altro anno a il momento di andare a lottare per scudetto e Champions”. Commisso ha affidato a Antognoni il compito di mediare, prima però c’è stato un contatto diretto tra Enrico Chiesa e Joe Barone [LEGGI QUI]. “La nuova proprietà vuole che sia trasmesso al giocatore questo concetto: la decisione di non venderlo non è una ripicca e neppure l’impuntatura di un presidente appena arrivato”. Chiesa come Antognoni, una bandiera, ma servono aumento di stipendio e eventuale allungamento del contratto. “Come reagiranno babbo Enrico e Fede? Di sicuro si batteranno per essere lasciati liberi. Ma l’idea di una rottura con Firenze e la Fiorentina non li entusiasma”.