Chiesa fa 100 in Serie A. Con il Genoa salvezza e saluti

Contro il Genoa, Federico Chiesa farà 100 in maglia viola in Serie A. Per l’esterno potrebbe essere anche l’ultima con la Fiorentina, che si aggrappa al suo campioncino per spazzare via lo spettro della B. Come scrive Tuttosport però, da lunedì sarà bagarre mercato: il figlio di Enrico piace a mezza Europa: Juve, Inter, Bayern, Psg, Manchester United. Il suo futuro è lontano da Firenze, a maggior ragione se la Fiorentina dovesse scivolare in B. Ma ora testa solo alla sfida di domenica con il Genoa: in campionato non segna dal 17 marzo (in casa addirittura da settembre scorso), e solo a salvezza raggiunta il n° 25 potrà godersi il raggiungimento della cifra tonda (adesso sono 15 gol e 19 assist in 99 presenze).