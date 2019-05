Chiesa attende il Cda. Ma qualsiasi sarà il futuro societario, sarà addio

Come scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina è in una fase di stallo sul mercato. Si attende il Cda dove si conosceranno le intenzioni di Diego Della Valle sul futuro societario che si ripercuote sulla quotidianità viola: lo sa bene Pantaleo Corvino, le cui attività hanno subito un brusco stop in attesa di maggior chiarezza. Tutto è in stand by, il futuro suo, di Montella e… di Federico Chiesa. Chi gestisce il ragazzo è in attesa del Cda per capire con chi parlare per comunicare le decisioni, ma anche l’arrivo della nuova proprietà difficilmente sarebbe sufficiente al giocatore per rimanere ancora a Firenze. Le cifre sono molto elevate, richieste che la Fiorentina difficilmente potrà riuscire a pareggiare: e le società che lo seguono sempre le stesse. Juventus, Inter, Bayern Monaco, anche se Federico preferisce la soluzione interna.