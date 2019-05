Chiesa attende e non punta i piedi: le strategie di Enrico e Diego

Il Corriere dello Sport evidenzia l’attuale momento di Federico Chiesa nella Fiorentina. Aspetta, nel frattempo si batte con coraggio, non molla, rispetta la maglia. È inappuntabile. Federico e pure papà Enrico sono legati a Pantaleo Corvino (nel settore giovanile gioca anche il fratellino Chiesa, Lorenzo). Non saranno loro a fare la prima mossa, non diranno che vogliono andar via. Ma ricorderanno, anche se non ce n’è bisogno, quali sono le altrui offerte. Toccherà quindi a Diego Della Valle la mossa decisiva. Farà… «banco», accetterà di sedersi a un tavolo al quale rischierà di perdere l’offerta super milionaria per il suo gioiello? Accetterà di coprire l’ingaggio del giocatore ai massimali offerti da altri? Molti ne dubitano. E danno Federico come già perso. Oppure Diego proverà a chiuderà la porta a tutti, limitandosi a invocare il contratto in essere pur sapendo che così facendo fra pochi anni rischierebbe di perderlo a zero euro come è successo con Neto o Badelj?