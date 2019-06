Chiesa aspetta Commisso: presto incontro tra giocatore e presidente

Il futuro di Federico Chiesa sarà un tormentone che rimbalzerà ancora per molti giorni a Firenze e dintorni, con il giovane campioncino che è sempre più protagonista di questa Fiorentina. Sia il ragazzo che la Fiorentina aspettano una mossa che possa fare tutti felici, e questa mossa la dovrà fare il presidente, Rocco Commisso, per primo. Si attende nei prossimi giorni un confronto diretto, per capire anche in che direzione si muoverà la nuova dirigenza viola. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore a Firenze sta bene, ma naturalmente è ingolosito da certe offerte che potrebbero arrivargli, mentre il nuovo presidente della Fiorentina sa benissimo quanto è importante il giocatore, ma sa bene anche quanto una cessione pesante può aiutare a rivoluzionare completamente la rosa, con una forte ripartenza.