Cessione della Fiorentina, è l’ora della verità: ADV e Salica in videoconferenza

Prima di venerdì 31 maggio non è stato possibile convocare il CdA viola. Questioni logistiche, temi importanti. Andrea Della Valle sarà presente in videoconferenza, dopo aver lasciato Firenze domenica scorsa, e anche Gino Salica non parteciperà fisicamente, impegnato con la delegazione gigliata a Betlemme per l’inaugurazione del campo per Davide Astori. Durante l’assemblea, i consiglieri saranno informati della trattativa per la cessione della società. Lo riporta il Corriere Fiorentino.