Ceccherini, fino ad oggi soltanto panchina: presto l’esordio

Dodici su dodici a guardare i compagni: Federico Ceccherini in questo avvio di stagione è rimasto sempre in panchina. Ogni giorno si allena con dedizione ma lo spazio, in una difesa che funziona, oggi non c’è. Arrivato in estate dal Crotone per due milioni, il difensore sta aspettando il suo momento. Magari non subito da titolare, ma almeno uno spezzone a gara in corso potrebbe giocarlo presto. Lo scrive Il Corriere dello Sport.