Cda, questione Chiesa merita un capitolo a parte. Inter e Juventus alzano l’offerta

Tra i temi del Cda ci sarà anche quello relativo al futuro di Federico Chiesa, che merita un capitolo a parte. Come scrive La Nazione da mesi sul giocatore è forte il pressing di tre club, Juve, Bayern Monaco e soprattutto Inter. Le proposte già formalizzate all’attuale proprietà sono già state argomento di discussione fra i Della Valle e gli uomini mercato della Fiorentina. In inverno la Fiorentina ha fatto filtrare una valutazione di 100 milioni, e dopo averne rifiutati 40 del Napoli un’estate fa, oggi Juve e Inter sono salite almeno a 80. Una posizione così complessa ed economicamente importante non potrà essere inserita fra le pratiche normali del Cda, ma gestita su un piano straordinario e molto probabilmente indipendente da quello che accadrà al tavolone della trattativa della cessione del club.