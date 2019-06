Casting per la panchina: può essere il giorno di Gattuso. Ma occhio a Semplici

Su La Nazione si fa il punto sul prossimo allenatore della Fiorentina. Ieri Roberto De Zerbi era a Firenze per questioni personali, anche se la sua presenza in città ha fatto ipotizzare altre ragioni. Piace l’idea Leonardo Semplici, tecnico giovane che guida la squadra della sua città. Oggi sarà il giorno della verità e può essere il giorno di Gennaro Gattuso, libero da obblighi contrattuali. E Spalletti? Per qualche giorno è stato il primo della lista, ma l’esonero dall’Inter pesa a livello economico. INTANTO MONTELLA...